Умер заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

Андрей Черненко
Андрей Черненко Срочная новость 165 0

Режиссер и актер ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Почему умер Лев Шимелов: биография и причина смерти

Фото: Кадр из к/ф «Улыбки танцора», реж. Альберт Атаханов, 1974 г.

Заслуженный артист РСФСР, режиссер и актер Лев Шимелов ушел из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщил портал kino-teatr.ru.

«Шимелов Лев Павлович. Годы жизни: 28 января 1930 года – 24 апреля 2026 года», — говорится в сообщении.

Причиной смерти знаменитого конферансье Льва Шимелова стал инсульт, сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение артиста.

Артист родился в 1930 году в Баку. Один из его самых ярких номеров — пародия на героев мультфильмов, придуманная им самим. В 1952 году Шимеров присоединился к профессиональной эстраде, где выступал как конферансье джаз-оркестра Азербайджана. Он также работал в Московском мюзик-холле и Москонцерте. Шимеров был режиссером программ «Москва улыбается всем», «Это было вчера» и «Он, она и спорт», в которых участвовала Любовь Полищук.

С 1979 года он вел передачу «Радионяня», а в 1990 году получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Умер заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов
