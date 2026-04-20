Блокада или блеф: что происходит в Ормузском проливе

Военные США 19 апреля захватили судно Ирана в Ормузском проливе

Несмотря на заявления США о морской блокаде Ормузского пролива, движение судов в этом районе продолжается. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Насер Ашкери.

«Больше похоже, что эта так называемая блокада, учитывая отсутствие поддержки со стороны многих европейских стран и других государств мира, является скорее блефом или, можно сказать, политическим заявлением», — сказал журналист.

В свою очередь сотрудник службы безопасности рассказал, что в настоящее время безопасность в Ормузском проливе полностью обеспечивают военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они, как уточнил мужчина, патрулируют залив и окрестности острова Ларк на скоростных катерах.

«Вы видите многочисленные иностранные суда, которые присутствуют здесь», — подчеркнул сотрудник службы безопасности, отметив, что они могут находиться там только с разрешения Тегерана.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные перехватили иранское грузовое судно Touska, которое пыталось прорвать военно-морскую блокаду в Оманском заливе. По словам главы Белого дома, длина корабля достигала почти 274 метров, а вес сопоставим с авианосцем.

После этого исламская республика заявила, что Вашингтон ответит за свои действия, в том числе за «пиратство». Затем Иран с помощью беспилотников атаковал американские корабли.

