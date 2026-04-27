Стасу Михайлову исполнилось 57 лет: путь от летчика до любимца миллионов женщин

Сегодня, 27 апреля, народному артисту России Стасу Михайлову исполняется 57 лет. За его плечами — путь от сочинских ресторанов до стадионов, девять премий «Золотой граммофон» и орден «За заслуги в культуре и искусстве». Рассказываем, как «главный романтик страны» шел к успеху, менял имидж и оставался самим собой.

Мечтал о небе, но выбрал сцену

Стас Михайлов родился 27 апреля 1969 года в Сочи в семье летчика и медсестры. Большое влияние на него оказал старший брат Валерий, который обучил его первым аккордам на гитаре и вдохновил на мечту о небе.

После школы Стас отправился в Минск в училище гражданской авиации, но через семь месяцев разочаровался в будущей профессии и вернулся домой.

Он подрабатывал в студии звукозаписи, а по вечерам пел в ресторанах, быстро став местной знаменитостью.

В 1992 году Михайлов отправился покорять Москву, где вновь занялся бизнесом — на этот раз связанным с видеокассетами. В столице он написал песню «Свеча», которая позже стала знаковой.

Первый альбом и путь к славе

Альбом «Свеча» вышел в 1997 году, его начали крутить на недавно открывшейся радиостанции «Петроград — Русский шансон».

Однако успеха не случилось, и певец уехал в Сочи.

Настоящий прорыв произошел в 2000 году, когда Михайлов вернулся в Москву и выпустил песню «Без тебя». Лаконичная, цепляющая мелодия и текст, построенный на простых и понятных образах, создали у слушателей ощущение личного переживания.

Эмоциональная подача, балансирующая между сдержанностью и надрывом, сделала композицию хитом.

С этого момента концерты Михайлова начали превращаться из камерных выступлений в эмоциональные события, собирающие стадионы и крупнейшие площадки.

Роль сыграли телевизионная популярность, расширение географии гастролей и эффект «сарафанного радио»: аншлаги стали повторяться из города в город.

Награды и признание

В 2010 году Михайлов получил звание Заслуженного артиста РФ, в 2022 стал Народным артистом, а в 2024 — кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

В его копилке девять премий «Золотой граммофон», награды «Песня года» и «Шансон года» (с 2006 по 2020 год), а в 2019 году он победил в номинации «Лучший исполнитель десятилетия» на Премии МУЗ-ТВ.

Эволюция имиджа и музыки

Ранний Михайлов — сдержанный, закрытый исполнитель «дворовой» лирики в классических костюмах.

С ростом популярности имидж менялся: больше открытости, эмоциональности, романтического героя.

Появились дорогие сценические образы, продуманный свет, масштабные постановки.

Музыка также эволюционировала: от минималистичных аранжировок — к насыщенному эстрадному звучанию с оркестровыми элементами и сложной продюсерской работой.

В современных альбомах чувствуется влияние актуальной поп-эстрады, но ключевая черта осталась неизменной — ставка на искреннюю эмоцию и понятный слушателю посыл.

Личная жизнь: семья в приоритете

В отличие от многих коллег, Михайлов выстроил образ человека, для которого семья на первом месте. Его супруга Инна Михайлова, с которой он состоит в браке с начала 2010-х годов, для него не только личная опора, но и источник вдохновения.

Многие песни воспринимаются слушателями как отражение реальных чувств, что усиливает эффект искренности.

У пары есть две общие дочери: Иванна (родилась в 2009 году) и Мария (родилась в 2012 году).

У Стаса Михайлова также есть двое детей от предыдущих отношений: сын Никита (2001 года рождения) от первого брака и дочь Дарья (2005 года рождения). Ее певец долгое время не признавал, но в 2024 году подтвердил отцовство.

У Инны Михайловой, в свою очередь, есть двое детей от предыдущего брака с футболистом Андреем Канчельскисом: сын Андрей (1993 года рождения) и дочь Ева (1999 года рождения).

Что сегодня: пластические операции, похудение и фильм о себе

В 2023 году Михайлов записал совместную песню «Звезда с глазами солнца» с Тамарой Кутидзе и победил Люсю Чеботину в «Битве поколений» на МУЗ-ТВ.

В проекте Басты «Вопрос Ребром» он признался, что после пластической операции у него перестала подниматься одна бровь, и с тех пор решил отказаться от подобных процедур.

Кардинальное похудение он объяснил обычным желанием быть стройным.

В апреле 2026 года артист был госпитализирован в Ставрополе из-за скачка давления, но уже на следующий день чувствовал себя хорошо и продолжил гастроли.

Сейчас Михайлов работает над фильмом о себе — дата выхода пока не анонсирована.

