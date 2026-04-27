Четверо мужчин ограбили магазин в Люберцах на 1,5 миллиона рублей

|
Дарья Бруданова
Они тщательно спланировали свое преступление.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Люберцах четверо мужчин ограбили магазин на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

«Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России „Люберецкое“ задержали четверых мужчин в возрасте от 22 до 35 лет, подозреваемых в совершении грабежа», — сказано в официальном Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, задержанные тщательно спланировали данное преступление. Один из злоумышленников получил от своего знакомого информацию о том, что в сейфе магазина хранится крупная сумма. После этого он нашел сообщников, распределил между ними роли и организовал ограбление.

Как уточнили в ГУ МВД по Московской области, вечером трое мужчин ворвались в магазин, где один из них схватил и удерживал продавца, пока два других взламывали сейф. Тем временем другой фигурант уголовного дела ждал подельников недалеко от магазина в машине. После совершения преступления злоумышленники скрылись. Их оперативно задержали по горячим следам. В общей сложности в результате нападения из торговой точки было похищено около 1,5 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Владивостоке полицейские задержали 36-летнего мужчину, который под угрозой игрушечного пистолета ограбил аптеку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
