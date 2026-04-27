Звездная династия и брак на всю жизнь: Александру Лазареву-младшему исполнилось 58 лет

Александру Лазареву-младшему исполнилось 58 лет 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, народному артисту России Александру Лазареву-младшему исполняется 58 лет. За его плечами — театральная династия, служба в армии прямо во время учебы, крепкий брак с одной женщиной на протяжении более 30 лет и громкие скандалы. Рассказали историю артиста от резкой критики постановок режиссера Константина Богомолова до массовых увольнений в Театре Российской армии.

Начало пути

Александр Лазарев родился в семье театральных актеров, поэтому его детство прошло буквально за кулисами. Отец — легендарный народный артист РСФСР Александр Лазарев-старший, мать — знаменитая народная артиста РСФСР Светлана Немоляева.

Путь в искусство был предопределен, но первым серьезным испытанием для юного наследника династии стала армия.

В 1985 году, всего через год после поступления в Школу-студию МХАТ, его призвали на службу.

Два года Лазарев отдал военной службе в театре Российской армии. Это был уникальный случай, когда будущий народный артист совмещал наряды вне очереди с выходом на сцену.

Вернувшись в Школу-студию МХАТ, он получил диплом в 1990 году и сразу же был принят в «Ленком».

В театре он начал карьеру с эпизодов, где играл роли в массовке (чилиец, матрос, шарманщик). Однако его аристократичная внешность и мощный драматический талант быстро заметили.

«Золотая» невестка

Со своей будущей женой Алиной Айвазян Лазарев познакомился еще в школе. Говорят, что когда он впервые увидел ее в дверях, то сразу понял — это судьба.

Однако сама Алина предчувствовала это еще раньше. В 14 лет, проходя с мамой мимо дома Лазаревых, она неожиданно заявила, что будет жить именно здесь.

Свекровь Светлана Немоляева была в восторге от выбора сына, а вот знаменитый свекор поначалу скептически отнесся к пополнению в семье.

Но пророчество сбылось: первые годы молодожены действительно жили с родителями Александра.

Брак спасла мать?

Пара Александра и Алины считается одним из самых крепких союзов. Супруги вместе уже более 30 лет. В 2018 году они решили обвенчаться в Грузии.

При этом ходили слухи, что в начале карьеры артиста его брак висел на волоске.

Поговаривали, что у Лазарева случился роман с коллегой по «Ленкому» — актрисой Амалией Мордвиновой. Якобы ради нее артист был готов разрушить все, что строил годами.

Говорят, что спасти ситуацию смогла только мать Лазарева. Узнав о разлучнице Светлана Немоляева отправилась прямиком в кабинет худрука «Ленкома» Марка Захарова.

По слухам, актрису уволили, а Лазарев-младший вернулся в семью.

«Над актерами издевался»

В 2020 году в прессе разразился громкий скандал. Лазарев, который на тот момент уже был ведущим актером «Ленкома», в открытую прошелся по работе режиссера Константина Богомолова.

Богомолов поставил в театре «Бориса Годунова» и «Идиота». Лазарев публично назвал эти работы «омерзительной дрянью».

Артист обвинил режиссера в том, что тот «издевался над актерами», неуважительно относился к классике и провоцировал публику.

Лазарев возмущался сценами, где Пушкин «шел писать в кусты» или героиня детским голосом рассказывала про менструальную кровь, заявляя, что так втаптывать в грязь русскую классику нельзя.

С тех пор между Лазаревым и Богомолова сохраняются натянутые отношения.

Увольнение полтруппы и иски в суд

В декабре 2023 года Лазарева назначили главным режиссером Центрального академического театра Российской армии. На этой должности он снова оказался в центре скандала.

Заняв кресло руководителя, актер решил кардинально обновить труппу. Лазарев уволил около 70 сотрудников.

Лишившиеся работы артисты посчитали увольнения незаконными и обратились в суд. На Лазарева посыпались жалобы в Министерство культуры РФ, профсоюзы и суд.

«Жди меня» и планы на будущее

Помимо скандалов, творческая жизнь Лазарева насыщена событиями. С 2018 года он является соведущим программы «Жди меня», где его спокойный, бархатный голос и умение говорить с людьми о главном раскрылись с новой стороны.

Он продолжает активно сниматься в кино («Мосгаз. Формула мести», «Союз спасения», сериал «Дипломат») И играть в театре.

Дочь Полина пошла по стопам отца и стала актрисой. А сын Сергей выбрал путь в сфере продюсирования.

