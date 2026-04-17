Внебрачный сын Арарата Кещяна равнодушен к бросившему его отцу

Арбитражные споры и публичные обвинения сопровождают процесс взыскания алиментов с актера Арарата Кещяна в пользу его 14-летнего внебрачного сына Эльдара. Сам подросток абсолютно безразличен к отцу и не проявляет интереса к общению с ним. Об этом заявила его мать Эльвира Кретова в беседе со Starhit.ru.

«Да Эльдар его на кол посадит! Он уже не будет с ним церемониться. Ребенку давно все равно! Ему скоро с девочками гулять, паспорт получать», — поделилась женщина.

Мать Эльдара, открыто заявляет, что знаменитый отец годами игнорировал интересы мальчика. Нынешнее судебное решение о выплате прожиточного минимума в размере 16 тысяч рублей она считает несправедливым и намерена его оспаривать. По словам Кретовой, артист заблокировал ее в мессенджерах и пытается занизить свои реальные доходы, чтобы избежать крупных выплат.

Конфликт обострился после того, как Кещян отверг проект мирового соглашения, который составил сам Эльдар. Подросток предлагал отцу выплачивать по 150 тысяч рублей ежемесячно, чтобы накопить на образование и старт самостоятельной жизни.

Кретова также подчеркнула, что юристы актера в суде ссылались на нестабильные заработки звезды, убедив инстанцию назначить минимальную долю алиментов в 1/8 от дохода вместо положенной четверти.

История отношений Эльвиры и Арарата началась в 2009 году, а спустя три года на свет появился их сын. Изначально Кещян периодически помогал финансово, но после личного знакомства с сыном в его десятилетнем возрасте отношения окончательно разладились.

Эльвира рассказала, что первая встреча прошла неловко: актер привел на футбольный матч сына свою беременную супругу Екатерину, что травмировало ребенка.

«Боится. Что он скажет? Он всех на три буквы шлет. Зато психолога своего без спроса привез на первую встречу с сыном. Она обо всем знала. Но сидела и молчала. Эксперт по отношениям… Смешно! Семья клоунов», — иронизировала мать мальчика.

На текущий момент Кещян воспитывает трех дочерей в официальном браке и ситуацию с внебрачным наследником публично не комментирует.

