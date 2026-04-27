Дело об убийстве Тархановых: внучке экс-мэра Самары добавили новую статью

Светлана Стофорандова
Ее обвиняют в жестоком убийстве дедушки и его супруги.

Внучке экс-мэра Самары добавили статью о надругательстве над телами умерших

Следствие ужесточило обвинение внучке убитого бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерине Тарховой. К списку статей добавилось «Надругательство над телами умерших». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Ей вменяют убийство, надругательство над телами, мошенничество, кражи, подделку документов», — сказала собеседница агентства.

По версии следствия, в начале 2025 года Тархова вместе с подельником Дмитрием Метревели отравила своего дедушку и его супругу. Чтобы скрыть следы, тела пенсионеров заморозили с помощью азота, после чего расчленили и выбросили в мусорные контейнеры по всей Самаре.

По предварительным данным, руководила всем процессом из-за рубежа родственница подельника Светлана Метревели. Сейчас она и Дмитрий объявлены в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина уже призналась в содеянном. Она заявила, что пошла на преступление ради наживы. Сразу после убийства она похитила деньги и с помощью поддельных документов присвоила украшения, одежду, дивиденды от бизнеса и даже продала семейный автомобиль.

