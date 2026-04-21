В Саратовской области в ДТП погиб бывший мэр города Николай Романов

Евгения Алешина
Авария произошла вблизи села Казачка.

Фото: Александр Карелин/ТАСС

В результате ДТП в Саратовской области погиб, предположительно, экс-глава администрации Саратова Николай Романов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Авария произошла вблизи села Казачка. По предварительным данным, машина не уступила дорогу грузовику, в результате чего произошло столкновение.

От полученных травм 77-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте. Факт ДТП и гибель человека подтвердили в Telegram-канале управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Саратовской области. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Николай Романов занимал пост главы администрации Саратова с 2006 по 2007 год. Ранее он был первым заместителем мэра города, а также работал заместителем главы Энгельсского района.

