«Лучше не станет»: Том Харди приостановит карьеру из-за проблем со здоровьем

Диана Кулманакова
Актер также хочет провести время с семьей.

Что сейчас с Томом Харди: состояние здоровья актера

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Британский актер Том Харди решил поставить на паузу карьеру на неопределенный срок. Об этом сообщило The SUN.

По данным издания, 48-летний актер намерен взять «творческий отпуск», который может затянуться на несколько лет. Причина — серьезные проблемы со здоровьем и желание провести время с семьей.

Харди неоднократно жаловался на износ организма из-за физически сложных ролей. В одном из интервью он признался, что его тело «разваливается».

Актер перенес две операции на коленях, у него есть грыжа межпозвоночного диска, поражение седалищного нерва и воспаление связок стопы.

«Откуда это взялось? И почему? Кажется, все разваливается на части, и лучше уже не станет», — поделился своими переживаниями Харди.

Помимо съемок, актер активно занимался боевыми искусствами, участвуя в соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу, что также сказалось на его физическом состоянии.

Завершив работу над вторым сезоном криминальной драмы «Гангстерленд», Харди решил сделать перерыв.

Отдыхом звезда планирует воспользоваться и для воссоединения с семьей. Харди женат на актрисе Шарлотте Райли, с которой воспитывает двоих детей десяти и семи лет.

Также у него есть 17-летний сын от предыдущих отношений. Из-за плотного графика актер практически не виделся с близкими.

