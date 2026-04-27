Не скрыть под камерами: Королева Камилла призналась в своем главном страхе

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Тревога обострилась перед поездкой монаршей четы в Вашингтон, где ранее произошла стрельба.

Поедут ли Карл и Камилла в Вашингтон США после стрельбы

Фото: Reuters/Chris Jackson

Express: Королева Камилла призналась в страхе публичных выходов

Королева Великобритании Камилла призналась в страхе публичных выходов и работы под прицелом множества камер. Об этом сообщает Express со ссылкой на заявление королевского эксперта Ребекки Инглиш.

По словам журналистки, этот откровенный разговор состоялся во время одного из визитов в Канаду еще в начале ее карьеры. Камилла, носившая тогда титул герцогини Корнуольской, узнала, что Инглиш вынуждена прервать участие в туре и вернуться домой ради ремонта в ванной комнате.

В ходе ироничного диалога о домашних обязанностях мужей будущая королева неожиданно поделилась более глубокими и личными мыслями о своей роли в королевской семье.

«О, мне очень грустно, потому что я не думаю, что кто-то осознает, как страшно выходить из машины, когда перед тобой огромное море людей, камер и вспышек», — цитирует издание Камиллу.

Жена короля Карла III добавила, что ей критически важно видеть в толпе знакомые и дружелюбные лица, на которых она может сфокусироваться, чтобы сохранять спокойствие.

Эксперт отметила, что друзья Камиллы всегда подчеркивали: она никогда не стремилась к такому уровню публичности. Несмотря на то, что обстоятельства начала ее пути в монаршем статусе были далеки от идеальных, ей пришлось адаптироваться к жизни под постоянным давлением, которое до сих пор вызывает у нее тревогу.

Эти откровения прозвучали из-за подготовки королевской четы к официальному государственному визиту в США. Букингемский дворец подтвердил, что поездка состоится, несмотря на недавний инцидент со стрельбой в Вашингтоне на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома.

Тем не менее, британская сторона заявила, что график визита будет лишь незначительно скорректирован. Король Карл III намерен использовать четырехдневное турне для укрепления отношений с Вашингтоном в условиях политической нестабильности и неоднозначных высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Лондона.

