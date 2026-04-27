Путин: трудности временны, а Россия вечна

Светлана Стофорандова
По словам президента, на все вызовы народ ответил сплоченностью, а государство — быстрым принятием важных законов.

Фото, видео: Ковалев Петр/ТАСС; 5-tv.ru

Политическая система России на всех уровнях доказала свою устойчивость и подлинный суверенитет. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета законодателей, приуроченном ко Дню российского парламентаризма.

«Наша политическая система, все ветви и уровни власти, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную уверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы отечества», — сказал российский лидер.

По словам Путина, на внешнее давление и агрессивные выпады народ ответил сплоченностью, а государство — быстрым принятием важных законов.

Он отметил, что страна сталкивается с беспрецедентными вызовами и рисками, и должна их достойно преодолевать, но нельзя зацикливаться только на запретах.

"Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия - вечная. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее", - подчеркнул он.

Среди ключевых направлений дальнейшей работы президент выделил поддержку участников СВО, эта задача не будет прерываться, а также помощь регионам.

Кроме того, в своей речи Владимир Путин отметил, что зацикливаться только на запретах в законотворчестве контрпродуктивно.

