«Человек большой души»: актер Дужников о журналисте Алексее Пиманове

Актер Дужников: телеведущий Пиманов был человеком большой души

Ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов был человеком большой души, который никого не оставлял. Об этом 5-tv.ru заявил заслуженный артист России, актер Станислав Дужников.

«Это не только друг, учитель и наставник. Это был, в первую очередь, человек большой души. Внимательный, заботливый, который не оставлял никого. Очень жаль и очень печально, что Алексея теперь нет с нами», — сказал артист.

Прощание с Пимановым состоялось 27 апреля в Москве на Троекуровском кладбище. Церемонию посетили близкие друзья, коллеги и знакомые журналиста. Среди гостей были Сергей Шойгу, Елена Малышева, Светлана Петренко и Вячеслав Фетисов.

Во время прощания многие из присутствующих не смогли сдержать эмоций, в том числе близкий друг Пиманова — Леонид Якубович. У него на глаза невольно наворачивались слезы. Несмотря на горечь потери, ведущий «Поля чудес» так же, как и другие, все же смог найти в себе силы и проводить Пиманова под громкие аплодисменты.

