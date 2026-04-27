«Человек большой души»: актер Дужников о журналисте Алексее Пиманове

|
Александр Афонин
Александр Афонин Эксклюзив 162 0

Актер отметил, что журналист был внимательным и заботливым.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Дужников: телеведущий Пиманов был человеком большой души

Ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов был человеком большой души, который никого не оставлял. Об этом 5-tv.ru заявил заслуженный артист России, актер Станислав Дужников.

«Это не только друг, учитель и наставник. Это был, в первую очередь, человек большой души. Внимательный, заботливый, который не оставлял никого. Очень жаль и очень печально, что Алексея теперь нет с нами», — сказал артист.

Прощание с Пимановым состоялось 27 апреля в Москве на Троекуровском кладбище. Церемонию посетили близкие друзья, коллеги и знакомые журналиста. Среди гостей были Сергей Шойгу, Елена Малышева, Светлана Петренко и Вячеслав Фетисов.

Во время прощания многие из присутствующих не смогли сдержать эмоций, в том числе близкий друг Пиманова — Леонид Якубович. У него на глаза невольно наворачивались слезы. Несмотря на горечь потери, ведущий «Поля чудес» так же, как и другие, все же смог найти в себе силы и проводить Пиманова под громкие аплодисменты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:54
Гимнастка Кононова взяла пять золотых медалей на первом этапе «Кубка сильнейших»
17:44
Пьяный 18-летний водитель без прав устроил смертельное ДТП
17:33
Дело чести: повара приготовили тирамису длиной более 440 метров
17:22
Разбитая машина и прогулки в сугробах: российские звезды в шоке от снега весной
17:16
На Троекуровском кладбище похоронили телеведущего Алексея Пиманова
17:11
В Самаре упавшее дерево убило девочку-подростка

Сейчас читают

Игорь Левитас: За что и как в ЕС дадут Украине 90 млрд евро — рано радуетесь
«Не протяну»: женщина похудела на 70 килограммов, чтобы кататься на детской горке
«Мой любимый и единственный»: Ольга Погодина простилась с Алексеем Пимановым
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео