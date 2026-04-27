Друзья льют слезы: в Москве проводили в последний путь Алексея Пиманова

Дарья Бруданова
Увидеть в последний раз бессменного ведущего программы «Человек и закон» пришли многие известные личности.

На Троекуровском кладбище простились с журналистом Алексеем Пимановым

В Москве на Троекуровском кладбище простились с журналистом Алексеем Пимановым. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Попрощаться с бессменным ведущим программы «Человек и закон» пришли его близкие друзья, а также коллеги и знакомые. Среди них — Светлана Петренко, Сергей Шойгу, Виктор Дробыш, Елена Малышева и Вячеслав Фетисов.

Во время прощания многие из присутствующих не смогли сдержать эмоций, в том числе близкий друг Пиманова — Леонид Якубович. У него на глаза невольно наворачивались слезы. Несмотря на горечь потери, ведущий «Поле чудес» так же, как и другие, все же смог найти в себе силы и проводить Пиманова под громкие аплодисменты.

Алексей Пиманов ушел из жизни 23 апреля на 65-мгоду жизни. Причина — остановка сердца. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леонид Якубович рассказал о стальном характере Пиманова. Как отметил ведущий, его друг всегда улыбался и не падал духом.

