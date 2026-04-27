Россиян предупредили о штрафах за кормление птиц возле дома

Юрист Асабина: за кормление птиц во возле дома можно получить штраф

За кормление голубей во дворе дома человек может нарваться на штраф в размере трех тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала юрист Анастасия Асабина.

«Теоретически за кормление голубей можно получить штраф по статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) в размере от двух до трех тысяч рублей», — пояснила эксперт.

Юрист подчеркнула, что, хотя прямого запрета нет, после процесса остаются хлебные крошки, шелуха, помет и другой мусор, что считаться нарушением санитарных норм. При этом специалист отметила, что такие случаи встречаются редко.

В то же время, по словам Асабиной, кормление птиц приводит к загрязнению их экскрементами стен дома, балконов и подоконников. Управляющая компания в таком случае имеет право через суд добиться взыскания денег с виновника ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал о штрафах за развешивание белья на фасадах многоквартирных домов. Такие действия являются административным правонарушением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.