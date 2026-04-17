Воспитательница задушила ребенка при помощи спального мешка и одеяла

Диана Кулманакова
Малыш не смог выбраться из ловушки, в которую его поместила сотрудница детского сада.

BBC: воспитательница задушила ребенка при помощи спального мешка и одеяла

В Великобритании воспитательница детского сада задушила 14-месячного ребенка во время тихого часа. Об этом сообщило BBC.

Следствие установило, что 22-летняя сотрудница дошкольного учреждения допустила фатальную ошибку во время ухода за подопечным.

Девушка уложила мальчика спать, поместив его в специальный спальный мешок. Однако на этом она не остановилась и дополнительно накрыла голову ребенка плотным одеялом. Малыш оказался лишен доступа к кислороду и скончался от удушья.

В распоряжении правоохранительных органов оказались записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении. На них зафиксирован момент совершения преступления. Воспитательница была вынуждена полностью признать свою вину в непредумышленном убийстве.

Сторона обвинения во время слушаний подчеркнула, что подобные действия являются примером вопиющей халатности.

Эксперты отметили, что сон в положении с закрытым лицом создавал максимально высокий риск для здоровья и жизни младенца, который не мог самостоятельно освободиться.

Ответственность за произошедшее легла не только на сотрудницу, но и на руководство организации. Директор детского сада в ходе разбирательств также подтвердила свою вину, согласившись с обвинениями в нарушении установленных в стране законодательных норм по охране труда и технике безопасности.

На данный момент судебный процесс в отношении участников трагедии продолжается. Окончательный приговор еще не вынесен.

