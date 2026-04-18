«Родительская любовь — источник силы»: Павел Иванов о фильме «Отец»

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

В прокат кинокартина выйдет 7 мая.

Фото, видео: НМГ кинопрокат; 5-tv.ru

Режиссер Иванов: фильм «Отец» про главный источник силы — родительскую любовь

Главной темой военной драмы «Отец» стали взаимоотношения родителей и детей. Об этом режиссер картины Павел Иванов признался корреспонденту 5-tv.ru на 48-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), где и состоялась премьера фильма.

«Родительская любовь — это самый главный источник человеческой силы. Взаимоотношения родителей и детей — главная тема в нашем фильме. В этой теме наше горящее сердце», — отметил режиссер.

Во время создания фильма Павел Иванов ориентировался на молодое поколение, чтобы кинокартина в первую очередь была понятна и интересна им.

«Нужно снимать их (фильмы о войне. — Прим. ред.) так, чтобы молодое поколение смотрело эти фильмы. Чтобы они помнили и видели историю своей страны, историю поколения победителей», — подчеркнул он.

Сюжет картины переносит зрителя в 1942 год. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнает, что его сын Семен пропал без вести на фронте. Отец уходит добровольцем на передовую в надежде найти его живым. Там охотнику предстоит возглавить группу снайперов и обучить молодых бойцов военному делу.

Для Павла Иванова фильм «Отец» стал первой большой работой. Он не скрывает, что успех картины — это заслуга всех участников съемочного процесса.

В широкий прокат военная драма выйдет 7 мая 2026 года.

