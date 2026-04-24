Граждан Финляндии лишают медпомощи ради денег для Киева

Граждан Финляндии лишают медицинской помощи ради граждан Украины. Правительство страны урезало расходы на здравоохранение почти на четверть миллиарда евро.

Также сократили образовательные и муниципальные программы.

А все, чтобы выделить Киеву 300 миллионов евро помощи. Как уточняется, все это уже сказалось на реформах, которые были запланированы в этих сферах, и запуске новых программ. Граждане опасаются, что качество их жизни из-за подобной поддержки Украины будет неуклонно снижаться — и возмущены, что деньги, предназначенные на развитие, идут на войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о невозможности помочь Украине через санкции против России. По его словам, одобрение 20-го пакета ограничений и кредита в размере 90 миллиардов евро не повлияют на обстановку на Украине.

Политик призвал европейские страны вернуться к экспорту российских энергоресурсов, чтобы преодолеть энергетический кризис и остановить рост цен, который может вызвать недовольство среди граждан и массовые протесты.

