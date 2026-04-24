Украина важнее? Граждан Финляндии лишают медпомощи ради денег для Киева

Правительство европейской страны урезало расходы на здравоохранение почти на четверть миллиарда евро.

Граждан Финляндии лишают медицинской помощи ради граждан Украины. Правительство страны урезало расходы на здравоохранение почти на четверть миллиарда евро.

Также сократили образовательные и муниципальные программы.

А все, чтобы выделить Киеву 300 миллионов евро помощи. Как уточняется, все это уже сказалось на реформах, которые были запланированы в этих сферах, и запуске новых программ. Граждане опасаются, что качество их жизни из-за подобной поддержки Украины будет неуклонно снижаться — и возмущены, что деньги, предназначенные на развитие, идут на войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о невозможности помочь Украине через санкции против России. По его словам, одобрение 20-го пакета ограничений и кредита в размере 90 миллиардов евро не повлияют на обстановку на Украине.

Политик призвал европейские страны вернуться к экспорту российских энергоресурсов, чтобы преодолеть энергетический кризис и остановить рост цен, который может вызвать недовольство среди граждан и массовые протесты.

