«Важно не терять темп»: Путин о помощи пострадавшим от паводков в Дагестане

Путин: пострадавшим от паводков в Дагестане нужно помочь как можно быстрее

Важно не упустить время и помочь людям, пострадавшим от паводков в Дагестане, как можно быстрее. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества.

«Здесь очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территорий, при обследовании домовладений. Не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено. <…> Иначе упустим время. А оно быстро летит. И все. А потом уже в зиму будем входить», — отметил глава государства.

Также президент подчеркнул, что знает: у некоторых людей недвижимость не была оформлена в соответствии со всеми нормами, предусмотренными законодательством. Он поручил в будущем максимально привести эту сферу в порядок. Однако в сложившихся обстоятельствах необходимо помочь всем пострадавшим. Так как часто у людей больше ничего своего нет, кроме этой некорректно оформленной недвижимости.

«Сделать вид, что и Республика, и Россия в целом здесь не причем, и не помогать этим людям нельзя. Нужно им все равно помогать. И я вас прошу найти эти нормативные правовые решения. Такую же команду получили и федеральные органы власти, чтобы не было излишнего формализма. Людям нужно помочь», — заявил Путин.

