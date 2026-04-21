«Важно не терять темп»: Путин о помощи пострадавшим от паводков в Дагестане

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 65 0

В этом вопросе президент попросил обойтись без лишнего формализма.

Фото, видео: © РИА Новости/Омар Шапиев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Паводки в регионах России

Путин: пострадавшим от паводков в Дагестане нужно помочь как можно быстрее

Важно не упустить время и помочь людям, пострадавшим от паводков в Дагестане, как можно быстрее. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества.

«Здесь очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территорий, при обследовании домовладений. Не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено. <…> Иначе упустим время. А оно быстро летит. И все. А потом уже в зиму будем входить», — отметил глава государства.

Также президент подчеркнул, что знает: у некоторых людей недвижимость не была оформлена в соответствии со всеми нормами, предусмотренными законодательством. Он поручил в будущем максимально привести эту сферу в порядок. Однако в сложившихся обстоятельствах необходимо помочь всем пострадавшим. Так как часто у людей больше ничего своего нет, кроме этой некорректно оформленной недвижимости.

«Сделать вид, что и Республика, и Россия в целом здесь не причем, и не помогать этим людям нельзя. Нужно им все равно помогать. И я вас прошу найти эти нормативные правовые решения. Такую же команду получили и федеральные органы власти, чтобы не было излишнего формализма. Людям нужно помочь», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что контрольно-надзорные органы во время работы не должны «перегибать палку». Их задача действовать в интересах народа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Паводки в регионах России
+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:59
«Внимание есть»: Калашникова прокомментировала слухи о романе Джигана и Седоковой
19:50
Лерчек запустила новый бренд: юрист объяснил, насколько законны ее действия
19:47
В Мали освобождены захваченные террористами в Нигере граждане России и Украины
19:46
Суд арестовал женщину после смертельной аварии на Садовом кольце
19:41
Шойгу раскритиковал власти Молдавии из-за заявлений в отношении Приднестровья
19:40
Заглядывал под юбки: пенсионер прятал камеру в ботинке ради интимных съемок

Сейчас читают

В Южной Корее арестован основатель поп-группы BTS
Утратил статус: крупнейший в мире айсберг раскрошился на мелкие части
Останки 50 младенцев и шести взрослых нашли на территории кладбища
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео