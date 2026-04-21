Опасное путешествие: россияне рискуют столкнуться с мошенниками перед майскими праздниками

Аферисты активизировались перед массовыми поездками на длинные выходные.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Россияне рискуют столкнуться с мошенниками перед майскими праздниками

Россиян предупреждают о всплеске мошенничества перед майскими праздниками. Остаться без денег рискуют те, кто планирует путешествие. Как выяснили «Известия», в соцсетях и мессенджерах появились фейковые чаты, где якобы опытные туристы предлагают найти попутчиков и разделить расходы.

Есть и объявления с заманчивыми скидками на отели и дешевыми билетами. Получив деньги, преступники исчезают. Чтобы не остаться ни с чем, эксперты по кибербезопасности советуют доверять только официальным сайтам и приложениям, не переводить средства на карты физлиц, а также не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин дал советы по защите смартфона от подглядывания. Для надежной защиты гаджета он рекомендует использовать биометрию в связке со сложным паролем или графическим ключом.

По словам эксперта, особенно уязвимы владельцы смартфонов в местах массового скопления людей — супермаркетах, метро, общественном транспорте. Мошенники могут подсмотреть код разблокировки, когда человек оплачивает покупку телефоном или предъявляет QR-код. В зоне риска также находятся операции в банковских приложениях, поэтому их лучше совершать в менее людной обстановке.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:59
«Внимание есть»: Калашникова прокомментировала слухи о романе Джигана и Седоковой
19:50
Лерчек запустила новый бренд: юрист объяснил, насколько законны ее действия
19:47
В Мали освобождены захваченные террористами в Нигере граждане России и Украины
19:46
Суд арестовал женщину после смертельной аварии на Садовом кольце
19:41
Шойгу раскритиковал власти Молдавии из-за заявлений в отношении Приднестровья
19:40
Заглядывал под юбки: пенсионер прятал камеру в ботинке ради интимных съемок

Сейчас читают

В Южной Корее арестован основатель поп-группы BTS
Утратил статус: крупнейший в мире айсберг раскрошился на мелкие части
Останки 50 младенцев и шести взрослых нашли на территории кладбища
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео