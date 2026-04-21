Опасное путешествие: россияне рискуют столкнуться с мошенниками перед майскими праздниками

Россияне рискуют столкнуться с мошенниками перед майскими праздниками

Россиян предупреждают о всплеске мошенничества перед майскими праздниками. Остаться без денег рискуют те, кто планирует путешествие. Как выяснили «Известия», в соцсетях и мессенджерах появились фейковые чаты, где якобы опытные туристы предлагают найти попутчиков и разделить расходы.

Есть и объявления с заманчивыми скидками на отели и дешевыми билетами. Получив деньги, преступники исчезают. Чтобы не остаться ни с чем, эксперты по кибербезопасности советуют доверять только официальным сайтам и приложениям, не переводить средства на карты физлиц, а также не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин дал советы по защите смартфона от подглядывания. Для надежной защиты гаджета он рекомендует использовать биометрию в связке со сложным паролем или графическим ключом.

По словам эксперта, особенно уязвимы владельцы смартфонов в местах массового скопления людей — супермаркетах, метро, общественном транспорте. Мошенники могут подсмотреть код разблокировки, когда человек оплачивает покупку телефоном или предъявляет QR-код. В зоне риска также находятся операции в банковских приложениях, поэтому их лучше совершать в менее людной обстановке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.