Горячая пора: группировка войск «Север» продолжают расширять полосу безопасности

С приходом теплой погоды у наших артиллеристов начинается горячая пора. Зелень на деревьях позволяет более тщательно маскировать боевые машины и появляться там, где противник точно не ждет. На сумском направлении российские подразделения расширяют зону безопасности. Именно из этих районов ВСУ обстреливают мирные города и села в Белгородской и Курской областях. За боевой работой наших военных наблюдает корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

На позицию 34-й бригады группировки войск «Север» выдвигаемся ночью. Реактивная артиллерия на сумском направлении работает в любое время, но безопаснее — в сумерках и при плохой видимости.

Разведка дала цель на рассвете. Это опорник противника в лесополосе. Расчету нужны считанные минуты, чтобы отработать и откатиться.

Работают осколочно-фугасными реактивными снарядами. Четыре — пристрелочных, еще четыре — на подтверждение попадания, финальный залп — остатком пакета. Объективный контроль подтверждает уничтожение цели. Тем временем расчет выдвигается на перезарядку в тыловой район. За рулем — доброволец, служит с первых дней СВО. На гражданке боец с позывным «Зеля» был водителем-экспедитором, шутит, что не сильно поменял специфику работы.

«Только в горячие туры теперь. Экспедиции по горячим турам. Ну как, это самая жирная цель, наверное, для противника. Он выискивает ее, ищет места работы, откуда она работает, и пытается атаковать», — рассказал водитель боевой машины с позывным «Зеля».

Против сбросов с неба и дронов-камикадзе защищают РЭБ, мангал и усиленная броня кабины. И все же ключевое — мобильность боевой машины. Ее командир попал на фронт по мобилизации, был штурмовиком, сейчас уже контрактник и сам помогает бойцам на переднем крае.

«Пытаемся отработать по ним четко, чтобы не нанесли ущерба нашим сослуживцам, братьям. Дети, моя семья. Не хочу, чтобы это коснулось их. Так что как-то так, все из-за семьи. Ну и за страну», — поделился командир боевой машины, заместитель командира взвода с позывным «Бэк».

Сейчас начинается сезон артиллеристов. С появлением зелени на деревьях беспилотчики уже не смогут так доминировать в небе. А именно этой тактики противник придерживался в последнее время, отсиживаясь в укрепах.

«От пехоты до минометов, до реактивной артиллерии, также БПЛА. Все работает слаженно. Двигаемся вперед, противник в любом случае будет подавлен, как бы он ни сидел», — заявил командир взвода, старший офицер на батарее с позывным «Степь».

Старший лейтенант с позывным «Степь» гордится наградами: медалями Суворова, «За храбрость» II степени, «За боевые отличия» и участием в СВО. До харьковского направления выполнял задачи на запорожском и сумском. Начинал в минометной батарее, продолжил в реактивной.

«Если каждый будет думать, что мне сейчас тяжело, мне плохо, то кто вообще останется и будет защищать семью? Особенно в наших реалиях, когда противник работает вглубь России, как бы хочется отодвинуть фронт. Продвинуться вперед, чтобы хотя бы по тылам, по гражданскому населению противник не смог работать. Именно это меня и мотивирует», — добавил «Степь».

На Сумщине «Северяне» планомерно расширяют буферную зону. Взятие под контроль плацдармов у Грабовского и Мирополья вкупе с продвижением вдоль госграницы у Покровки уже дает результат: в стане противника все чаще фиксируют тревожные сигналы. Областной центр, по их оценкам, балансирует на грани оперативного окружения.

