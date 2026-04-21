«Другая планета»: Дарья Семенова о съемках «Температуры Вселенной» в горах

Актриса Дарья Семенова сравнила атмосферу горного поселка с другой планетой

Стоит только жителю типичного шумного мегаполиса выехать на природу, он начинает ощущать на себе ее умиротворяющее действие. Так произошло и с командой фильма «Температура Вселенной», который снимался в поселке астрономов Нижний Архыз в Карачаево-Черкессии, где находится Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН).

Об этом исполнительница одной из главных ролей, заслуженная артистка РФ Дарья Семенова рассказала на премьере фильма в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Она отметила, что поездки на природу, пусть и не так далеко, обладают терапевтическим эффектом и показаны каждому горожанину.

«Там, конечно, прекрасная атмосфера, что-то невероятное, это действительно другая планета. И когда ты вырываешься из шумного быстрого ритма, и все у тебя останавливается, время останавливается, и есть возможность как-то посмотреть на себя со стороны, на свою жизнь, на мир вокруг, то, конечно, да, это очень важно», — поделилась Семенова.

В Нижнем Архызе постройки можно пересчитать по пальцам, в них проживают около 600 человек, большинство из которых — астрономы и астрофизики. Режиссер «Температуры Вселенной» Виктор Шамиров, очевидно, неслучайно отправился с артистами в отдаленный поселок в горном ущелье, а не попытался создать его в Москве с помощью декораций. Это придало картине особую красоту, а актерам помогло лучше прочувствовать своих персонажей.

Сюжет рассказывает о женщине-ученой Наташе, работающей в обсерватории. Она готовится к дню рождения мужа Андрея, который находится на конференции в Москве, хочет устроить ему сюрприз. Накануне праздника она получает звонок от супруга с предупреждением, что он больше не вернется. Свидетелем измены Андрея и попыток Наташи пережить расставание становится историк Сергей, друг именинника. Главные роли исполнили Григорий Сиятвинда, Дарья Семенова, Ольга Тумайкина, Антон Эльдаров, Александра Серзина, Ростислав Бершауэр и Михаил Филиппов.

