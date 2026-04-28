Сериал «Метод 3» удалили из онлайн-кинотеатров по требованию РКН

Третий сезон детективного сериала «Метод» удалили из библиотек онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви». Это произошло по требованию Роскомнадзора (РКН), о чем сообщили в пресс-службе сервиса.

При этом в беседе с «Известиями» в РКН заявили, что решения по фильмам принимает Министерство культуры России. За разъяснением причин ведомство предложило обращаться в Минкульт.

Продюсер проекта Владимир Маслов подтвердил удаление сериала с платформ в своем Telegram-канале. По его словам, команда запросила разъяснения и хочет понять, какие именно нормы законодательства были нарушены.

К тому же Маслов подчеркнул, что «Метод» — это художественное игровое произведение. Он отметил, что персонажи и события сериала вымышлены, а создатели не ставили целью популяризировать или романтизировать действия реальных преступников.

Также продюсер напомнил, что сериал имеет возрастную маркировку 18+. По его словам, проект посвящен исследованию природы зла и границ человеческой психики.

Третий сезон проекта, как добавил Маслов, по своей специфике не отличается от первых частей, которые показывали на федеральных каналах. Он сравнил проект с другими сериалами жанра, среди которых «Фишер» и «Чикатило».

По мнению продюсера, создателям в такой ситуации сложно понять, где проходят допустимые границы для жанра.

«В такой ситуации невозможно понять границы допустимого — а значит, невозможно работать в жанре предсказуемо и ответственно», — отметил он.

До этого глава комитета Государственной думы по культуре Ольга Казакова сообщала, что в России с 1 марта начнет действовать закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Он обязывает онлайн-кинотеатры не распространять такие картины. Нарушения, выявленные в фильмах, должны учитывать при решении о допуске картины к прокату.

