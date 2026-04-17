Прогресс необходим: за что чаще всего увольняют с работы в 2026 году

Эфирная новость 156 0

Имитировать занятость становится все сложнее.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Работодатели начали увольнять сотрудников за нежелание развиваться

Потерять работу рискуют сотрудники-консерваторы. По словам экспертов, в начале этого года одной из главных причин увольнений стало нежелание развиваться. Работники не хотят осваивать новые технологии — например, нейросети или сервисы автоматизации. В результате на выполнение задач у них уходит слишком много времени.

Также компании стали чаще использовать цифровой контроль. Имитировать занятость становится все труднее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателям назначать испытательный срок матерям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее такая льгота действовала только для женщин с детьми до полутора лет. Поправки в Трудовой кодекс РФ вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Авторы инициативы подчеркнули, что воспитание ребенка до трех лет — это период максимальной нагрузки на женщину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.05
-0.04 89.63
0.22
