Опубликовано видео работы разведывательного БПЛА «Князь Вещий Олег» в Запорожье

Разведывательный беспилотник «Князь Вещий Олег» помог подразделениям группировки «Восток» обнаружить замаскированные опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив координаты, в дело вступили операторы ударных дронов — все цели были уничтожены.

«Расчет находится на удалении 15-20 километров от линии боевого соприкосновения. После запуска дальность полета самого аппарата достигает 45 километров. На борт крепится ретранслятор, что позволяет запускать в связке с ним ударные FPV-дроны. Подключаясь к нашему борту, „ударники“ получают значительно большую дальность поражения», — объясняет принцип работы разведывательного БПЛА старший оператор с позывным «Амур».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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