За день до смерти актриса Эдже Иртем опубликовала пост, посвященный дню рождения

За день до своей смерти 35-летняя турецкая актриса Эдже Иртем поделилась в социальных сетях жизнерадостной публикацией в честь своего дня рождения. Она сделала репост поздравления от известного турецкого модельера Акина Озисика.

Дизайнер опубликовал стильный снимок с фотосессии, на котором Эдже сидит на диване в платке, очках и перчатках, читает газету и беззаботно смеется.

«Счастливых лет!» — подписал Акин фотографию.

Уже на следующий день после праздника, 15 июня, Иртем скончалась. Трагедия произошла прямо у нее дома на глазах у матери, которая ничем не смогла помочь дочери. По предварительным данным, причиной мог стать внезапный сердечный приступ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эдже Иртем начала карьеру на телевидении в 2014 году. Российским и турецким зрителям она особенно запомнилась своими ролями в популярных многосерийных драмах «Новая невеста», «Мистер Ошибка», «Узник», «Семья» и «Клюквенный щербет».

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