«Счастливых лет!» — какой был последний пост в соцсетях актрисы Эдже Иртем

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 65 0

Звезда турецких сериалов умерла сегодня.

Какой был последний пост Эдже Иртем в соцсетях

Фото: Кадр из сериала «Мистер ошибка», реж.: Дениз Иорулмазер, 2020г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За день до смерти актриса Эдже Иртем опубликовала пост, посвященный дню рождения

За день до своей смерти 35-летняя турецкая актриса Эдже Иртем поделилась в социальных сетях жизнерадостной публикацией в честь своего дня рождения. Она сделала репост поздравления от известного турецкого модельера Акина Озисика.

Дизайнер опубликовал стильный снимок с фотосессии, на котором Эдже сидит на диване в платке, очках и перчатках, читает газету и беззаботно смеется.

«Счастливых лет!» — подписал Акин фотографию.

Уже на следующий день после праздника, 15 июня, Иртем скончалась. Трагедия произошла прямо у нее дома на глазах у матери, которая ничем не смогла помочь дочери. По предварительным данным, причиной мог стать внезапный сердечный приступ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эдже Иртем начала карьеру на телевидении в 2014 году. Российским и турецким зрителям она особенно запомнилась своими ролями в популярных многосерийных драмах «Новая невеста», «Мистер Ошибка», «Узник», «Семья» и «Клюквенный щербет».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.45
0.54 83.80
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:45
«Уморить голодом»: какие ужасы готовили нацисты гражданам СССР
22:26
Не оставляйте до вечера: сколько можно хранить окрошку летом
22:07
«Счастливых лет!» — какой был последний пост в соцсетях актрисы Эдже Иртем
21:48
Слово из трубки: зачем люди говорят «алло» по телефону и кто начал это делать
21:30
«Очень возможно»: Лукашенко назвал сроки завершения конфликта на Украине
21:15
От Москвы до Минска и Казани: Путин и Никитин обсудили развитие скоростных железных дорог

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: мира еще нет, а низкие запасы нефти уже есть
Семейную ипотеку с 1 июля могут разделить на три категории
Лавров возложил венок к монументу Победы в Минске
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео