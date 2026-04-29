Собянин: тверской бульвар станет главной площадкой фестиваля «Московская весна»

Любой посетитель фестиваля сможет поучаствовать в различных активностях.
В столице 1 мая начнется фестиваль «Московская весна». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале мессенджера МАКС.
В течение 11 дней на 30 площадках столицы будут проходить мероприятия и активности, посвященные Великой Победе и культуре народов России.
Центральной точкой станет Тверской бульвар. На площадке можно будет попробовать различные блюда из регионов, поучаствовать в мастер-классах и народных играх.
Кроме того, на всех участках фестиваля откроются «Домики добра» проекта «Москва помогает». Каждый посетитель сможет принять участие в гуманитарной помощи участников специальной военной операции и детей.
На Тверской площади появится возможность увидеть работы художников и ремесленников. На других площадках запланированы концерты, ярмарки, спортивные состязания. Любой горожанин сможет присоединиться к турниру «Самый сильный житель района».
25%
