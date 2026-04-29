Собянин: тверской бульвар станет главной площадкой фестиваля «Московская весна»

|
Екатерина Чумоватова 34 0

Любой посетитель фестиваля сможет поучаствовать в различных активностях.

Где пройдет фестиваль «Московская весна» активности

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В столице 1 мая начнется фестиваль «Московская весна». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале мессенджера МАКС.

В течение 11 дней на 30 площадках столицы будут проходить мероприятия и активности, посвященные Великой Победе и культуре народов России.

Центральной точкой станет Тверской бульвар. На площадке можно будет попробовать различные блюда из регионов, поучаствовать в мастер-классах и народных играх.

Кроме того, на всех участках фестиваля откроются «Домики добра» проекта «Москва помогает». Каждый посетитель сможет принять участие в гуманитарной помощи участников специальной военной операции и детей.

На Тверской площади появится возможность увидеть работы художников и ремесленников. На других площадках запланированы концерты, ярмарки, спортивные состязания. Любой горожанин сможет присоединиться к турниру «Самый сильный житель района».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как провести майские праздники в городе. На выходных появится возможность не только отдохнуть, но и увидеть привычные места под новым углом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.88
0.19 87.78
0.19
Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

Последние новости

21:15
Сквозь бури к счастью: принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют годовщину
21:03
Путин проинформировал Трампа о передаче Украине более 20 тысяч тел погибших
20:56
Путин поблагодарил Меланью Трамп в разговоре с ее мужем
20:46
Выстрелы после концерта: вооруженные бандиты ранили знаменитого певца
20:34
Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы
20:32
Трамп заявил Путину о близости сделки по Украине

Сейчас читают

Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
«Без романтики не мыслю жизни»: Волочкова призналась в новых отношениях
«Можно, а зачем?» —назван топ мемов начала 2026 года
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео