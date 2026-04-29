Юрий Лоза в пух и прах разнес американскую экспедицию на Луну
Снять сцены как астронавты общаются можно где и как угодно, считает певец.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал американскую экспедицию на Луну. Об этом пишет StarHit.ru.
Музыкант заподозрил США во вранье, назвав лунную программу бредом. Он поделился мнением о том, что в действительности Америка никогда не отправляла своих космонавтов на Луну. По его словам, снять сцены, как астронавты сидят, общаются, играют в шашки, можно где угодно.
«Для этого не надо лететь в космос. А показать нам, как это все происходит, — нет, не получается у них, понимаете? Это ж бред сивой кобылы. Они тогда не летали и сейчас не летают», — добавил исполнитель хита «Плот».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что НАСА пересмотрело программу миссии «Артемиды-3». Они перенесут старт проекта, сместив основной акцент с посадки на Луну на орбитальные испытания. Главной технической целью станет проверка взаимодействия с коммерческими лунными посадочными модулями.
