Юрий Лоза в пух и прах разнес американскую экспедицию на Луну

Юрий Лоза назвал американскую экспедицию на Луну бредом

Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал американскую экспедицию на Луну. Об этом пишет StarHit.ru.

Музыкант заподозрил США во вранье, назвав лунную программу бредом. Он поделился мнением о том, что в действительности Америка никогда не отправляла своих космонавтов на Луну. По его словам, снять сцены, как астронавты сидят, общаются, играют в шашки, можно где угодно.

«Для этого не надо лететь в космос. А показать нам, как это все происходит, — нет, не получается у них, понимаете? Это ж бред сивой кобылы. Они тогда не летали и сейчас не летают», — добавил исполнитель хита «Плот».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что НАСА пересмотрело программу миссии «Артемиды-3». Они перенесут старт проекта, сместив основной акцент с посадки на Луну на орбитальные испытания. Главной технической целью станет проверка взаимодействия с коммерческими лунными посадочными модулями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.