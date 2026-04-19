Двойной обман: россиянам рассказали о мошеннической схеме с доставкой

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Преступники стремятся подавить критическое мышление человека и заставить его полностью доверять голосу в трубке.

Как мошенники обманывают россиян с помощью доставки

Россиян предупредили о схеме двойного обмана с доставкой

Мошенники используют двойную схему обмана. Сначала они представляются курьерами, а затем — сотрудниками из сферы цифровой безопасности. Об этом ТАСС сообщил замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Он уточнил, что зачастую злоумышленники дважды звонят потенциальным жертвам по абсолютно выдуманным предлогам. Так, первый раз аферисты представляются курьерами и просят назвать код из СМС. Он им якобы нужен для того, чтобы подтвердить адрес доставки. В реальности аферисты получают полный доступ к аккаунту доверчивого собеседника.

Затем, как пояснил Артем Шейкин, мошенники еще раз связываются с жертвой. При этом они уже представляются не курьерами, а сотрудниками из сферы кибербезопасности. В ходе разговора аферисты предлагают пострадавшему «помощь». Многие, к сожалению, верят в мнимую защиту и охотно идут на контакт с преступниками.

Артем Шейкин добавил, что еще злоумышленники часто прибегают к другим уловкам. Среди них — угрозы. Они убеждают несчастного или несчастную в том, что им может грозить уголовная ответственность за подозрительные переводы или спонсирование террористической группировки. Главная цель преступников — подавить критическое восприятие человека. Ведь только в этом случае жертва будет выполнять все, что скажут на том конце провода.

