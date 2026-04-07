Стали доступнее: в России пересмотрели цены на жизненно важные лекарства

Мария Гоманюк
Изменения коснулись обезболивающих средств, препаратов для дезинфекции, а также лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Почему в России изменились цены на некоторые лекарства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

ФАС снизила цены на семь лекарств из перечня жизненно необходимых

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила цены на семь востребованных жизненно необходимых лекарственных препаратов. Решение связано с обновлением соответствующего перечня. Об этом заявили на сайте ведомства.

В ФАС пояснили, что пересмотр стал возможен благодаря расширению списка и анализу цен. К нему отнесли лекарства, стоимость которых регулируется государством. До этого в перечень входили не все формы препаратов, поэтому производители могли устанавливать цены на аналогичные средства самостоятельно. После обновления правил в список стали включать все формы одного и того же лекарства, что позволило пересмотреть стоимость.

Изменения вступили в силу 24 февраля после соответствующего распоряжения правительства. Новую нормативную базу разработали при участии ФАС и Министерства здравоохранения.

Также в службе уточнили, что снижение цен коснулось обезболивающих средств, препаратов для дезинфекции и лечения онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных и респираторных заболеваний.

Ранее также обсуждались меры по контролю за рынком медицинских товаров. В частности, в Совете Федерации предложили ввести маркировку для очков, линз и средств по уходу за ними из-за высокой доли поддельной продукции.

Как сообщал 5-tv.ru, рак желудка на самой ранней стадии можно будет выявить по анализу крови. Стало известно, что ученые нашли способ, который может спасти тысячи жизней.

