Стали доступнее: в России пересмотрели цены на жизненно важные лекарства

ФАС снизила цены на семь лекарств из перечня жизненно необходимых

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила цены на семь востребованных жизненно необходимых лекарственных препаратов. Решение связано с обновлением соответствующего перечня. Об этом заявили на сайте ведомства.

В ФАС пояснили, что пересмотр стал возможен благодаря расширению списка и анализу цен. К нему отнесли лекарства, стоимость которых регулируется государством. До этого в перечень входили не все формы препаратов, поэтому производители могли устанавливать цены на аналогичные средства самостоятельно. После обновления правил в список стали включать все формы одного и того же лекарства, что позволило пересмотреть стоимость.

Изменения вступили в силу 24 февраля после соответствующего распоряжения правительства. Новую нормативную базу разработали при участии ФАС и Министерства здравоохранения.

Также в службе уточнили, что снижение цен коснулось обезболивающих средств, препаратов для дезинфекции и лечения онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных и респираторных заболеваний.

Ранее также обсуждались меры по контролю за рынком медицинских товаров. В частности, в Совете Федерации предложили ввести маркировку для очков, линз и средств по уходу за ними из-за высокой доли поддельной продукции.

