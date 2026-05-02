Импорт из России в Турцию снизился на 22,8%

Дарья Корзина
Анкара перераспределяет закупки в пользу других внешнеторговых партнеров.

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

Поставки товаров из России в Турцию в январе–апреле 2026 года уменьшились на 22,8% в денежном выражении и составили снижение на 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр торговли Турции Омер Болат на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале ведомства.

«Страной, по которой зафиксировано наибольшее снижение импорта, стала Российская Федерация», — высказался чиновник.

Одновременно с этим Анкара нарастила закупки у других партнеров. Наиболее значительный рост пришелся на Китай — импорт увеличился на 1,8 миллиарда долларов. В числе стран, где также отмечена положительная динамика, названы Соединенные Штаты Америки, Казахстан, Швейцария и Мексика.

Среди государств с сокращающимися поставками второе место заняли Объединенные Арабские Эмираты: объемы снизились на 835 миллионов долларов, что соответствует падению на 25,7%. Третью позицию заняла Боливия, экспорт которой в Турцию сократился почти полностью — на 429 миллионов долларов, или 98,6%.

Болат также привел данные по турецкому экспорту. В апреле 2026 года он увеличился на 22,3% и достиг 25,4 миллиарда долларов. Этот показатель стал рекордным для данного месяца и вторым по величине за всю историю внешней торговли страны.

