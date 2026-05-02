Во Франции допустили дефицит пластиковых медицинских изделий

Во французских больницах может возникнуть дефицит пластиковых медицинских изделий на фоне блокады Ормузского пролива. Об этом заявил глава профсоюза производителей пластмассовых изделий Жозеф Тайефе в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, текущая ситуация вызывает серьезные опасения у участников отрасли.

«Сегодня есть все причины для беспокойства. Пластик, используемый в медицинской сфере, более редкий, и спрос на него также гораздо выше. Так что, так или иначе, мы окажемся в напряженной ситуации с нехваткой продукции, будь то в сфере здравоохранения или других областях», — отметил Тайефе.

Медицинский пластик используется при производстве широкого спектра изделий — от шприцев и катетеров до защитных масок и расходных материалов.

Ситуация усугубляется зависимостью Франции от импорта соответствующих материалов. Значительная часть медицинского пластика поступает из Китая, который, в свою очередь, сталкивается с перебоями в поставках нефти. Именно нефть является ключевым компонентом для производства пластика.

