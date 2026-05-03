Невидимая угроза: чем можно заразиться на даче весной

Россиянам грозит заражение геморрагической лихорадкой на дачах

С наступлением весны и началом дачного сезона в России возрастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что основными переносчиками вируса являются грызуны, прежде всего рыжие полевки, обитающие в лесной местности и способные проникать на дачные участки и в жилые помещения.

«С наступлением дачного сезона Роспотребнадзор информирует о том, как обезопасить себя от геморрагической лихорадки с почечным синдромом — тяжелого инфекционного заболевания, проявляющегося поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека», — сообщили специалисты.

Вирус отличается высокой устойчивостью: он может сохраняться при низких температурах и долго оставаться активным на предметах, загрязненных выделениями грызунов. При этом специфической вакцины против ГЛПС не существует, поэтому основным способом защиты остается профилактика.

Инкубационный период заболевания составляет от двух до трех недель. Первые симптомы напоминают грипп — слабость, озноб, головная боль, ломота в теле, возможны рвота и бессонница. При появлении таких признаков врачи рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты советуют перед началом дачного сезона тщательно проветривать помещения, просушивать на солнце матрасы, подушки и одеяла, а также проводить уборку в маске и перчатках. Особое внимание следует уделить борьбе с грызунами и защите продуктов питания от возможного контакта с ними.

Эксперты подчеркивают, что соблюдение простых санитарных правил позволяет значительно снизить вероятность заражения даже в условиях повышенного риска.

