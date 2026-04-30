Хитрости для комнатных растений: полезен ли активированный уголь как удобрение

Диана Кулманакова
The Guardian: активированный уголь бесполезен для комнатных растений

Использование активированного угля в цветочных горшках на подоконниках не приносит видимой пользы для здоровья корней или темпов развития растений. Об этом сообщает The Guardian.

Корреспонденты издания провели эксперимент, чтобы выяснить, действительно ли этот аптечный продукт способен фильтровать токсины, поглощать неприятные запахи и предотвращать появление плесени в домашних условиях.

Тестирование методики на протяжении двух месяцев показало, что никакой разницы в состоянии цветов с добавлением угля и без него не наблюдается.

Это объясняется тем, что в открытых системах с дренажными отверстиями уголь быстро становится избыточным и дорогостоящим элементом, который не дает обещанного эффекта.

Принцип действия активированного угля основан на адсорбции, когда пористая поверхность материала удерживает различные загрязнения. В закрытых экосистемах, таких как флорариумы или бутылочные сады, где отсутствует дренаж и происходит постоянный круговорот воды, слой угля действительно может быть полезен. Он замедляет накопление газов и размножение бактерий в застойной среде.

Однако в стандартном горшке, где лишняя влага свободно уходит через нижние отверстия при регулярном поливе, очищающие свойства угля остаются невостребованными. Наполнитель просто насыщается водой, не оказывая влияния на свежесть почвы или защиту корней от гниения.

Интерес к подобным методам ухода часто возникает у цветоводов, которые стремятся перейти от простого выживания растений к созданию идеальных условий для их процветания.

