В Музее героизма на ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии в честь Дня Победы

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Жители и гости столицы смогут увидеть, в том числе трофейное немецкое оружие.

В честь Дня Победы на ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Музее героизма в честь Дня Победы проведут бесплатные экскурсии 9, 10 и 11 мая

В честь Дня Победы на ВДНХ, в Музее героизма, состоятся бесплатные экскурсии для всей семьи. Об этом сообщили на сайте mos.ru.

Присоединиться к тематическим экскурсиям жители и гости столицы смогут 9, 10 и 11 мая. Они будут проходить каждый час, начиная с 11:30.

Жителям и гостям Москвы, которые захотят присоединиться к бесплатным мероприятиям на ВДНХ, нужно заранее зарегистрироваться на сайте культурной площадки.

В Музее героизма хранятся редчайшие артефакты Великой Отечественной войны и боевые трофеи нашего времени. Среди них — знамена гвардейских дивизий Красной армии и флаги современных воинских частей России. Кроме того, в постоянной экспозиции музея представлено трофейное немецкое оружие. Так, горожане смогут увидеть знаменитую гранату «колотушка» — Stielhandgranate 24 (M-24).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2026 году городской праздник выпускников состоится на ВДНХ. Торжество пройдет 26 июня. Ожидается, что его посетят около 40 тысяч человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:00
Складки и заломы: как позы для сна сказываются на женской коже
10:46
Еще один беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к Москве
10:22
В Музее героизма на ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии в честь Дня Победы
10:00
Хитрости для комнатных растений: полезен ли активированный уголь как удобрение
10:00
Невидимая угроза: чем можно заразиться на даче весной
9:44
В Смоленской области в результате атаки дронов ВСУ пострадали три человека

Сейчас читают

Невидимая угроза: чем можно заразиться на даче весной
В США планируют создать новое противобункерное ядерное оружие
Гастрономическая норма: сколько шашлыка можно съесть за раз
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео