Еще один беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к Москве

Украина с ночи пытается наносить удары по столичному региону.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
За ночь на подлете к Москве было уничтожено четыре беспилотника ВСУ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский беспилотник на подлете к Москве. Об этом в своем личном блоге в мессенджере МАКС сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Уничтожен еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
Боевики киевского режима пытаются наносить удары по столичному региону с ночи. 3 мая с 00:00 сбито уже четыре БПЛА.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник использует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Смоленской области в результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. В результате пострадали три человека, включая ребенка. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, а женщина и несовершеннолетний находятся на амбулаторном лечении.
