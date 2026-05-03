Еще один беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к Москве

Дарья Бруданова Журналист

Украина с ночи пытается наносить удары по столичному региону.

Сколько беспилотников было сбито на подлете к Москве 3 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Атака беспилотников на Москву

За ночь на подлете к Москве было уничтожено четыре беспилотника ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский беспилотник на подлете к Москве. Об этом в своем личном блоге в мессенджере МАКС сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Боевики киевского режима пытаются наносить удары по столичному региону с ночи. 3 мая с 00:00 сбито уже четыре БПЛА.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник использует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Смоленской области в результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. В результате пострадали три человека, включая ребенка. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, а женщина и несовершеннолетний находятся на амбулаторном лечении.

