Спит в кровати и приносит добычу: признаки истинной любви вашего кота

Кошки проявляют любовь, когда трутся головой об ногу хозяина

Коты выражают свою глубокую привязанность к хозяевам через специфические ритуалы и привычки. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным издания, специалисты выделили десять ключевых сигналов, которые подтверждают, что животное считает человека своей семьей и полностью ему доверяет. Отмечается, что кошки обладают высоким эмоциональным интеллектом и способны менять свое поведение в зависимости от настроения владельца, реагируя на человеческие эмоции.

Важным признаком любви считается привычка следовать за человеком по дому — так называемое поведение «липучки» свидетельствует о желании быть рядом с лидером. Если кот спит в одной кровати с вами, это высшая степень доверия, так как в этот момент питомец наиболее уязвим.

Еще одним сигналом являются неагрессивные покусывания во время ласки и «замешивание теста» лапами — инстинкт, сохранившийся с кошачьего детства для выражения комфорта. Доверие проявляется и в медленном моргании. В ответ на такой жест владельцам рекомендуется также медленно закрыть и открыть глаза.

Дополнительными доказательствами нежных чувств служат попытки кота умыть хозяина языком и привычка встречать его у порога. Мурлыканье, трели и специфическое мяуканье при виде владельца говорят о радости от общения. Иногда кошки приносят подарки в виде игрушек или добычи, приглашая к игре.

Еще одним признаком доверия является, когда питомец бодается головой или трется щеками о ваши ноги. Таким образом животные заявляют свои права на «своего» человека, создавая невидимую связь, основанную на чувстве безопасности.

