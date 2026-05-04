Куртки не убирать: какая погода ждет москвичей на 9 Мая

После теплых дней в столицу придет ощутимое похолодание.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Температура в Москве ко вторым майским праздникам упадет до отметки плюс 10 градусов. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости. Пик тепла придется на вторник и среду, после чего температура будет падать.
Ранее тот же специалист сообщал агентству, что 6 и 7 мая воздух в столице прогреется до плюс 24 градусов. Однако этот подъем температуры окажется краткосрочным.
«По всей видимости, такой климат резкого потепления будет не слишком продолжительным, он не затянется надолго, и поэтому к 9-му числу можно ожидать снижения температуры, но… похолодания со снегом уже не будет. Температура понизится просто до плюс десяти градусов», — заявил Шувалов.
Период снижения температуры очерчен метеорологом с 8 по 10 мая. Осадков в виде снега не будет — характер похолодания оценивается как умеренный. Никаких возвратов к зимним условиям не предвидится, однако и майского тепла в праздничные дни москвичам ждать не стоит.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 3 мая
- Рано радоваться не стоит: синоптик рассказал о погоде на неделе перед 9 Мая
- 3 мая
- Курс на лето: какая погода ждет москвичей 3 мая
- 3 мая
- От снегопадов к теплу: как перепады погоды влияют на здоровье
- 2 мая
- Жара до 25 градусов и первая весенняя гроза ожидаются в Москве
- 2 мая
- В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет метеорологическое лето
- 1 мая
- Синоптики спрогнозировали +19 в воскресенье в Москве
- 1 мая
- Москвичам пообещали небольшой дождь и до +11 градусов 1 мая
- 30 апр
- Весна придет? Растает ли снег 30 апреля в Москве и Подмосковье
- 29 апр
- «Есть определенные проблемы»: как температурные качели повлияют на урожай
- 29 апр
- После холодных ночей — тепло? Какая погода ждет москвичей на майских праздниках
Читайте также
62%
Нашли ошибку?