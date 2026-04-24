Не просто прыщ: почему опасно трогать фурункулы

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 50 0

Особое тревогу у врачей вызывают воспаления, находящиеся на носу.

Почему нельзя выдавливать прыщи: чем опасно

Daily Mail: самостоятельное удаление фурункулов может привести к сепсису

Самостоятельное удаление фурункулов в домашних условиях может спровоцировать развитие смертельно опасного сепсиса. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на практикующего врача Раджа Арору.

По словам специалиста, популярные в социальных сетях ролики, демонстрирующие процесс выдавливания прыщей, побуждают людей использовать иглы и другие подручные средства для борьбы с глубокими кожными инфекциями.

Доктор подчеркнул, что фурункул — это не обычный прыщ, а воспаление волосяного фолликула, вызванное бактериями, чаще всего золотистым стафилококком.

Давление на пораженный участок лишь проталкивает инфекцию вглубь тканей, превращая одиночное воспаление в карбункул — группу слившихся нагноений. В свою очередь они требуют хирургического вмешательства.

Особую тревогу у медиков вызывают попытки самолечения образований на лице, особенно в районе носа. В этой зоне вены напрямую связаны с головным мозгом. При неудачном выдавливании это может вызвать тромбоз кавернозного синуса — редкое, но критическое осложнение.

Радж Арора также предостерег от использования «вытягивающих» мазей из интернета. Они зачастую лишь раздражают кожу, не решая проблему. Для безопасного лечения небольших фурункулов рекомендуется прикладывать теплые компрессы, которые способствуют естественному дренажу.

Важным аспектом является гигиена. Врачи советуют регулярно мыть руки, использовать антибактериальные средства для душа и носить свободную одежду, чтобы избежать трения.

В группу риска входят люди с сахарным диабетом и экземой, так как их иммунная система и кожный барьер ослаблены.

Если образование становится очень болезненным, быстро растет или сопровождается повышением температуры, необходимо немедленно обратиться к специалисту.

Профессиональное вскрытие абсцесса в стерильных условиях и курс антибиотиков исключают вероятность распространения инфекции по всему организму.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
