С разреза в Магаданской области вывезли 15 тысяч кубометров горных пород

Мурад Устаров
Также установлены личности погибших шахтеров, с их родственниками ведется работа.

С Кадыкчанского угольного разреза в Сусуманском городском округе Магаданской области, где продолжается разбор завалов, вывезли 15 тысяч кубометров горной породы. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов в своем Telegram-канале.

«Продолжаются спасательные работы на Кадыкчанском угольном разрезе. С начала операции вывезено 15 тысяч кубометров горной массы», — написал он.

Носов отметил, что разбором породы занимаются горноспасательные подразделения при помощи ручного инструмента, а тяжелая спецтехника обеспечивает безопасность оборудования и участников работ.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что личности погибших установлены, психологи проводят работу с их родственниками.

Обрушение рудника в Магаданской области произошло 30 апреля, под завалами оказались восемь шахтеров. Позже в местном МЧС заявили, что в результате схода горной массы погибли четыре человека. Спасатели продолжают поиски оставшихся шахтеров в круглосуточном режиме. На месте происшествия развернут оперативный штаб, а следователи возбудили уголовное дело.

