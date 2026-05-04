Трамп заявил о «весьма позитивных» переговорах с Ираном

Трамп заявил о позитивных переговорах с Ираном

Переговоры Вашингтона и Тегерана по урегулированию конфликта проходят позитивно. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Я полностью осведомлен о том, что мои представители ведут весьма позитивных переговорах с Ираном», — написал глава государства.

Президент США также выразил надежду, что продолжающиеся дискуссии между сторонами приведут к «чему-то очень позитивному для всех».

Трамп сделал это заявление на фоне своего несогласия с предложением Ирана по поэтапному завершению конфликта. В интервью израильскому телеканалу Kan News он назвал инициативу Тегерана неприемлемой. При этом американский лидер добавил, что доволен морской блокадой исламской республики.

Ранее представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран получил от Вашингтона ответ на план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Документ передала пакистанская сторона. До этого в Тегеране отмечали, что выдвинутые США предложения не затрагивают ядерную программу ИРИ.

