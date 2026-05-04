Сломали крест и разбили рамки с фото: неизвестные осквернили могилы участников СВО

Полиция ищет подозреваемых.

Где в Краснодаре разгромили могилы участников СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Краснодаре неизвестные осквернили захоронения участников СВО

В Краснодаре возбуждено уголовное дело об осквернении захоронений участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК в своем в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в ночь на 1 мая. По данным следствия, в темное время суток неустановленная группа лиц, находясь на кладбище в хуторе Копанском краевого центра, целенаправленно повредила 14 захоронений участников СВО.

Фигуранты уголовного дела разбили 13 стеклянных рамок с фотографиями на надгробных плитах. Кроме того, они демонтировали фотографию на одной из могил, а также сломали деревянный крест. Расследование продолжается. Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кемеровской области пропал участник СВО — герой России Алексей Асылханов. Он ушел из дома 3 апреля и до сих пор не вернулся. В день исчезновения он взял документы, сказал, что едет на работу в техникум, но там не появился.

