«Почувствовали, что такое война»: ветеран ВОВ Александр Галасов о нападении фашистов и Победе

Ветеран ВОВ Галасов: вместо каникул в начале войны учащихся направили рубить лес

Ветерану Великой Отечественной войны (ВОВ) Александру Галасову исполнится 103 года 15 мая. Он защищал Сталинград, получил ранение на фронте, а после войны отучился в техникуме и почти 40 лет работал в Рыбинском производственно-конструкторском объединении моторостроения, которое теперь входит в ОДК-Сатурн Объединенной двигателестроительной корпорации Ростех. Про то, как прошел ВОВ, он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Был беззаботный день

Александр Васильевич родился 15 мая 1923 года в Вологодской области. Начало войны застало его 18-летним студентом Череповецкого механического техникума. Он вспоминал, что в тот день стояла солнечная погода, на стадионе проходили соревнования, а затем стало известно о нападении фашистской Германии на СССР.

«Было хорошее утро, стояла солнечная погода, на стадионе проходили соревнования. Кто-то из нас, молодых пацанов, прослышал, что началась война. Весть подтвердилась: фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну. Вечером нас, студентов, вызвали в военкомат, дали по пачке повесток, и мы пошли их вручать», — рассказал ветеран.

Вместо каникул студентов отправили на лесозаготовки, а затем — на оборонительные работы в Валдай.

Повестку Галасов получил 31 января 1942 года из рук своего отца. До мая он учился в пехотном училище в Череповце, после чего его направили на фронт. Александр служил в роте автоматчиков 73-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской дивизии.

Фашисты притаились на горе

Одно из самых сильных воспоминаний военных лет для ветерана — первый бой при форсировании Дона. Его отделение из десяти человек ночью переправилось на другой берег на рыбацкой лодке.

«Безо всякой разведки, безо всякой этой самоподготовки посадили в лодку <…> и повезли в неизвестном направлении. Ну, мы только и думали, как бы нам добраться до берега. У нас была рота автоматчиков», — отметил он.

Фашисты же, закрепившиеся на высоте, сначала не заметили бойцов, однако утром открыли по ним огонь.

«Добрались. Немцы, закрепившиеся на горе в 200-300 метрах от берега, ночью нас не заметили, не было ни одного выстрела, а когда начало светать, открыли ураганный огонь. В атаку! Вперед! За Родину! Появились раненые, убитые, и мы почувствовали, что такое война», — вспомнил Александр Васильевич.

По словам ветерана, его подразделение удерживало плацдарм и помогало переправлять основные части, оттягивая силы противника от Сталинграда. За участие в боях Галасова наградили орденом Красной Звезды, позже — орденом Отечественной войны I степени и медалью «За Победу».

На фронте он получил сначала легкое ранение в руку и остался на передовой. Однако второе ранение оказалось тяжелее. Из-за него с октября 1942 года по апрель 1943-го боец находился в госпитале, после чего его признали негодным к полноценной службе. День Победы он встретил уже в нестроевой части.

«В День Победы мы услышали и сразу выбежали на улицу, и начали из своих этих своих пистолетов стрелять», — рассказал ветеран.

Жизнь после войны

После демобилизации в 1945 году Александр Васильевич вернулся к учебе. Он окончил Череповецкий механический техникум в 1947 году. Сначала мужчина работал в Белоруссии, а в 1949 году приехал в Рыбинск, где устроился на моторостроительный завод.

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОКБ) он попал в экспериментально-исследовательский отдел. Сначала специалисты там испытывали поршневые двигатели, а после перехода на реактивную технику начали осваивать новую для себя область практически с нуля. Галасов участвовал в испытаниях новых деталей и разработках, связанных со сверхзвуковой ступенью.

«В ОКБ поступил в экспериментально-исследовательский цех. Сначала испытывали поршневые двигатели, создавали двигатель самый мощный в Советском Союзе. Но в 1953 году нашу тему закрыли, и мы начали создавать новый реактивный двигатель, где была первая сверхзвуковая ступень. Подобных в России не было. Это все было для нас незнакомо, пришлось осваивать тему с нуля, многому учиться», — говорил ветеран.

На предприятии он проработал около 40 лет. В цехе, где трудился Галасов, было 15 участников Великой Отечественной войны. До наших дней дожил только он.

Секрет долголетия

Сам ветеран признался, что не знает особого секрета долголетия. По его словам, он просто жил, работал, не имел вредных привычек и всегда был занят делом. Его жена была учителем начальных классов, а он помогал ей по дому и с детьми. Сын Галасова окончил военное училище и прослужил 35 лет, дочь получила высшее образование.

«Никаких секретов молодости у меня нет. Я жил, как все, не имел вредных привычек, всегда занимался делом. Моя жена работала учителем начальных классов, приносила домой тетради на проверку, я ей помогал по хозяйству и с детьми. Дети выросли достойные — сын окончил военное училище, прослужил 35 лет, дочь институт окончила. Я прожил полную событиями жизнь, и не в обиде на нее — все плохое забывается, а хорошее — с нами всегда», — заключил Александр.

