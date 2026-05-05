Готовится выпустить БТР: как КАМАЗ справляется с новыми вызовами

За последнее время завод серьезно нарастил производство военной техники.

КАМАЗ выпустит опытно-промышленную партию БТР в 2027 году

О том, как отечественный автопром справляется с новыми вызовами, сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин принял гендиректора КАМАЗа — компании, чье имя известно на весь мир, в том числе благодаря победам на ралли «Дакар». За последнее время КАМАЗ серьезно нарастил и производство военной техники — с 70 почти до четырех тысяч штук в год. А уже в следующем году выпустит опытно-промышленную партию БТР.

«КАМАЗ — крупнейший производитель большегрузов не только в России, но и в СНГ. Весь автопром проходит через непростые времена, но КАМАЗ справляется», — сказал президент России Владимир Путин.

«Владимир Владимирович, конечно, для нас это был вызов. 2022 год — произошла резкая переориентация целей и задач. Мы столкнулись в основном с тем, что мы были интегрированы в мировую отрасль. Политика, которую проводила компания еще до СВО, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию.

Поэтому могу заверить вас, что ни на один день „КАМАЗ“ не останавливался. Пожали с нашими европейскими партнерами друг другу руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу. То есть вся компонентная база была сохранена», — ответил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Компания поддерживает и наших бойцов в зоне спецоперации. Она отправила на фронт более полутора тысяч тонн гуманитарного груза.

