Пять случаев заражения хантавирусом подтвердили на круизном лайнере MV Hondius

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила пять случаев заражения хантавирусом среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Всемирная организация здравоохранения сообщила, что среди людей, связанных с круизным судном MV Hondius, выявлено пять подтвержденных инфекций, поскольку органы здравоохранения в нескольких странах спешат отследить и локализовать вспышку», — говорится в публикации.

С апреля на борту погибли три человека, среди которых супружеская пара из Нидерландов и житель Германии. Первой жертвой вируса стал 70-летний голландец, у которого поднялась температура, а также начались головная боль и постоянный дискомфорт в животе. Мужчина скончался прямо на судне 11 апреля.

Сейчас на борту MV Hondius находятся 146 человек из 23 стран. Все они соблюдают строгие меры предосторожности. Около 30 пассажиров уже сошли на берег на острове Святой Елены, а несколько человек в критическом состоянии были эвакуированы в Европу. Остальные пассажиры направляются на Канарские острова.

