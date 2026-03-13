Швеция задержала танкер Sea Owl I с россиянами на борту

Фото: www.globallookpress.com
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Шведские власти задержали танкер Sea Owl I с россиянами на борту
Шведские правоохранительные органы взяли под контроль танкер Sea Owl I под коморским флагом у побережья города Треллеборга. В составе экипажа находятся десять граждан России. Об этом сообщило агентство Reuters.
По имеющимся данным, у властей страны возникли вопросы к техническому состоянию судна и соблюдению требований экологической безопасности. При этом к членам экипажа претензий на данном этапе не предъявляли, российским морякам оказывают необходимую консульскую помощь.
Судно, предположительно, принадлежит лицу без гражданства.
Как отметило издание Газета.ру, танкер Sea Owl I включен в санкционные списки ряда стран, включая государства Европейского союза.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что военно-морские силы США нанесли удар по трем иранским судам, предположительно нефтяным танкерам, в Персидском заливе. Два из них находились на якоре у побережья города Бандер-Ленге, а третье — в районе Бандер-Конга.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Нашли ошибку?