Швеция задержала танкер Sea Owl I с россиянами на борту

Шведские власти задержали танкер Sea Owl I с россиянами на борту

Шведские правоохранительные органы взяли под контроль танкер Sea Owl I под коморским флагом у побережья города Треллеборга. В составе экипажа находятся десять граждан России. Об этом сообщило агентство Reuters.

По имеющимся данным, у властей страны возникли вопросы к техническому состоянию судна и соблюдению требований экологической безопасности. При этом к членам экипажа претензий на данном этапе не предъявляли, российским морякам оказывают необходимую консульскую помощь.

Судно, предположительно, принадлежит лицу без гражданства.

Как отметило издание Газета.ру, танкер Sea Owl I включен в санкционные списки ряда стран, включая государства Европейского союза.

