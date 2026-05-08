Вещи лежат нетронутыми: сестра Жанны Фриске показала квартиру певицы в Москве

Сестра Жанны Фриске показала квартиру певицы в Москве

Наталья Фриске, младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, показала московскую квартиру знаменитости. Видео она опубликовала по просьбе подписчиков в своем блоге.

Поклонникам певицы было важно увидеть, как сейчас выглядит жилище их кумира.

Вместе с мамой Ольгой Владимировной Наталья приехала в апартаменты, чтобы проветрить комнаты и проверить, все ли в порядке.

Сестра исполнительницы показала спальню, гостиную, две гардеробные и кухню-столовую. А также Наталья поделилась красивым видом на столицу, который открывается из окна. На кадрах видно, что в квартире до сих пор лежат вещи Жанны.

Ранее сестра исполнительницы рассказывала, что квадратные метры никем не заняты. Квартиру сохраняют для 13-летнего сына Жанны — Платона.

Сейчас мальчик живет с новой семьей своего отца, телеведущего Дмитрия Шепелева.

Несмотря на то, что квартира ждет своего наследника, семья Жанны до сих пор не может видеться с Платоном. Из-за давнего и болезненного конфликта с Дмитрием Шепелевым родные певицы и отец мальчика полностью прекратили общение.

Шоумен ограничивает контакты Платона с сестрой и родителями Жанны. Наталья призналась, что вынуждена следить за жизнью племянника в соцсетях, так как связаться с ним напрямую они не могут.

