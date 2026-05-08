Пернатая гостья: утка поселилась в вольере белого медведя в Московском зоопарке

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 41 0

Полярный зверь всегда выгонял прилетавших к нему птиц, но Крякуше позволил остаться.

Фото, видео: Telegram/Московский зоопарк/Moscowzoo_official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Утка Крякуша поселилась в вольере белого медведя Терпея в Московском зоопарке

Утка поселилась в вольере белого медведя Терпея в Московском зоопарке. Видео опубликовано в Telegram-канале зоосада.

Птица прилетела к полярному зверю 3 мая. Она громко крякала, и работники зоопарка дали ей соответствующее имя — Крякуша.

Зоологи считают, что пернатая могла случайно залететь «в гости», но по какой-то причине решила задержаться. Ее несколько раз ловили и оставляли плавать на пруду, но она снова и снова возвращалась к Терпею.

Смотрители отметили, что хищник, как правило, сам выпроваживает птиц, залетающих к нему. Лишь Крякуше он позволил остаться и мирно живет с ней уже неделю.

«Чудеса, да и только. Интересно, сколько это еще продлится», — прокомментировали в пресс-службе зоопарка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Московском зоопарке прошел день панды Катюши. Она известна как одна из главных звезд зоосада и регулярно появляется в публикациях пресс-службы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:10
Хирург перепутал органы на операции: пациент умер от кровопотери
14:01
«Ночные волки» отправились в мотопробег в честь Дня Победы
13:58
Песков: Киев проявляет свою террористическую сущность ударами по мирной инфраструктуре
13:54
Начали экономить: принц Гарри растратил миллионы из наследства принцессы Дианы
13:51
Председатель Верховного суда России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
13:48
«Преклоняюсь перед педагогами»: Порошина об обучении дочери в театральном

Сейчас читают

Женщина заявила о нападении призрака в старинном доме в США
От реставрации иконы к поиску себя: как Владимирский театр покоряет «Мастерскую 12»
«Она предложила больше»: Егор Бероев — о фильме «Кукла», личной боли, дебюте и праве говорить честно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео