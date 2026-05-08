Пернатая гостья: утка поселилась в вольере белого медведя в Московском зоопарке

Полярный зверь всегда выгонял прилетавших к нему птиц, но Крякуше позволил остаться.
Фото, видео: Telegram/Московский зоопарк/Moscowzoo_official; 5-tv.ru
Утка Крякуша поселилась в вольере белого медведя Терпея в Московском зоопарке
Утка поселилась в вольере белого медведя Терпея в Московском зоопарке. Видео опубликовано в Telegram-канале зоосада.
Птица прилетела к полярному зверю 3 мая. Она громко крякала, и работники зоопарка дали ей соответствующее имя — Крякуша.
Зоологи считают, что пернатая могла случайно залететь «в гости», но по какой-то причине решила задержаться. Ее несколько раз ловили и оставляли плавать на пруду, но она снова и снова возвращалась к Терпею.
Смотрители отметили, что хищник, как правило, сам выпроваживает птиц, залетающих к нему. Лишь Крякуше он позволил остаться и мирно живет с ней уже неделю.
«Чудеса, да и только. Интересно, сколько это еще продлится», — прокомментировали в пресс-службе зоопарка.
