Патриарх Кирилл поздравил военнослужащих с 81-й годовщиной Победы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил военнослужащих с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. К ним он обратился после возложения цветов к могиле Неизвестного солдата у Кремля. Текст поздравления опубликовали на сайте Московской патриархии.

Предстоятель Русской православной церкви обратился к участникам торжественного марша и отметил, что День Победы занимает особое место в истории народа. По его словам, эта дата навсегда связана с памятью о подвиге тех, кто защитил страну в годы войны.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что Великая Отечественная война стала одним из самых страшных испытаний в истории человечества. Он отметил, что противник стремился не просто захватить территории, а изменить весь мировой порядок. По словам патриарха, в случае победы врага мир бы оказался ввергнут в диктатуру, где были бы нарушены права и свободы человека.

Также глава Русской православной церкви обратил внимание на стойкость советских воинов и командиров. Он заявил, что героизм, сила духа и уверенность в правоте своего дела помогли добиться Победы, несмотря на то что противник обладал серьезной военной и экономической мощью.

Патриарх Кирилл добавил, что память о Победе нельзя превращать в формальность. По его словам, этот праздник должен сохранять глубокое нравственное значение, обращаться к совести людей и напоминать о цене, которую народ заплатил за мир.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, председатель Верховного суда России Игорь Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

