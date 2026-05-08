Патриарх Кирилл поздравил военнослужащих с 81-й годовщиной Победы

Предстоятель Русской православной церкви обратил внимание на стойкость советских воинов и командиров в годы Великой Отечественной войны.
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил военнослужащих с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. К ним он обратился после возложения цветов к могиле Неизвестного солдата у Кремля. Текст поздравления опубликовали на сайте Московской патриархии.
Предстоятель Русской православной церкви обратился к участникам торжественного марша и отметил, что День Победы занимает особое место в истории народа. По его словам, эта дата навсегда связана с памятью о подвиге тех, кто защитил страну в годы войны.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что Великая Отечественная война стала одним из самых страшных испытаний в истории человечества. Он отметил, что противник стремился не просто захватить территории, а изменить весь мировой порядок. По словам патриарха, в случае победы врага мир бы оказался ввергнут в диктатуру, где были бы нарушены права и свободы человека.
Также глава Русской православной церкви обратил внимание на стойкость советских воинов и командиров. Он заявил, что героизм, сила духа и уверенность в правоте своего дела помогли добиться Победы, несмотря на то что противник обладал серьезной военной и экономической мощью.
Патриарх Кирилл добавил, что память о Победе нельзя превращать в формальность. По его словам, этот праздник должен сохранять глубокое нравственное значение, обращаться к совести людей и напоминать о цене, которую народ заплатил за мир.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, председатель Верховного суда России Игорь Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 8 мая
- «Единая Россия» провела патриотический флешмоб «Синий платочек» в Серпухове
- 8 мая
- «Нет нужды объяснять»: Лавров предупредил об ответе за попытки сорвать День Победы
- 8 мая
- География Победы: какие памятники героям Великой Отечественной войны сохранились за рубежом
- 8 мая
- «Ночные волки» отправились в мотопробег в честь Дня Победы
- 8 мая
- Председатель Верховного суда России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
- 8 мая
- В День Победы по Красной площади торжественным маршем пройдут участники СВО
- 8 мая
- Сохранить память: Путин обратился к народам Грузии и Молдавии в преддверии 9 Мая
- 8 мая
- Слышите ли меня, матери?! Пронзительные истории женщин на фронте в ВОВ
- 8 мая
- Любовь наперекор смерти: как играли свадьбы в годы Великой Отечественной войны
- 8 мая
- День Победы и майские праздники изменили график начисления пенсий: когда придут деньги
Читайте также
28%
Нашли ошибку?