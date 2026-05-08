«Единая Россия» провела патриотический флешмоб «Синий платочек» в Серпухове

Борис Сатаров

Курсанты Военной академии Ракетных войск стратегического назначения станцевали вальс.

День Победы 9 Мая

В преддверии 9 Мая партия «Единая Россия» провела в подмосковном Серпухове патриотический флешмоб «Синий платочек». Курсанты местного филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого исполнили вальс под песни военных лет. В программе прозвучала и знаменитая композиция, давшая название акции и ставшая одним из символов Великой Отечественной войны.

«Танец вызвал у меня чувство гордости как за моих соотечественников, так и за моих товарищей», — поделился один из участников.

Мама одной из танцующих девушек, Елена, призналась, что ее переполняют эмоции, особенно от танцев и музыки. Она похвалила организаторов за то, что дети смогли увидеть боевую технику, и выразила радость от возрождения таких традиций.

В тот же день в Самаре для ветерана-партизана Владислава Бута провели персональный парад у дома. Музыкальным подарком для 98-летнего старшего лейтенанта в отставке стала композиция из кинофильма «Белорусский вокзал».

