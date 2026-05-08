Рейды ГИБДД: пьяных водителей будут ловить по всей стране

ГИБДД будет проводить рейды по России на вторые майские праздники

Во время вторых майских праздников сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабные рейды по выявлению нетрезвых автомобилистов. Усиленные проверки на дорогах запланированы на период с 8 по 11 мая.

О проведении профилактических мероприятий уже сообщили региональные управления ведомства. Массовые и сплошные проверки ожидаются в Тульской, Курской, Тверской, Рязанской, Кировской, Липецкой, Магаданской, Пензенской, Новгородской и Ульяновской областях, а также в Республике Коми и ряде других регионов России.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление транспортом в состоянии опьянения остается одной из главных причин тяжелых ДТП. Водителей призвали не садиться за руль после употребления алкоголя и сообщать в полицию о неадекватных участниках движения.

«Алкоголь и управление транспортом несовместимы: поездки в нетрезвом виде приводят к самым тяжелым последствиям. Не подвергайте риску себя, своих пассажиров и других участников движения, садясь за руль в нетрезвом виде. Исключите управление автомобилем, мотоциклом или другим транспортом после праздничных застолий и употребления спиртных напитков», — заявил заместитель начальника отдела пропаганды и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

В ведомстве также подчеркнули, что отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом виде. За такое нарушение предусмотрены крупный штраф и лишение водительских прав на срок до двух лет. В отдельных случаях водителю может грозить и уголовная ответственность.

Кроме того, стало известно о новых мерах для курьерских служб в Москве. В рамках обновленного стандарта работы сервисов доставки теперь обязательно использование телематических IoT-модулей. Благодаря этому скорость электросамокатов, велосипедов и мопедов ограничат до 25 км/ч, а объехать «медленные зоны» технически больше не получится.

